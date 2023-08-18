В Казахстане оцифрованы более 18,6 тыс. км автодорог

В Национальном центре качества дорожных активов объявили, что в стране уже оцифровано более 18,6 тыс. км автодорог. Пресс-служба центра отметила, что данная оцифровка открывает ряд перспективных возможностей. Информация о состоянии дорог теперь доступна через геоинформационную систему (ГИС-карту), обеспечивая прозрачность и удобство доступа к данным. Пользователи могут настраивать отображение показателей в соответствии с потребностями, а также использовать данные для принятия обоснованных решений и планирования ремонтов.

Эти данные также передаются в государственное учреждение для формирования государственного задания и распределения бюджетных средств на ремонт с учетом реальных потребностей дорог.