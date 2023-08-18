В честь 360-летия казахского батыра Кожабергена жырау прошла научно-теоретическая конференция

Научно-теоретическая конференция, посвящённая 360-летию со дня рождения Кожабергена жырау, прошла во Дворце школьников. Известный полководец и акын внёс большой вклад в становление Казахского ханства. Об этом свидетельствуют исторические записи. Китайские летописцы без искажений приводят имя батыра и с уважением пишут о его дипломатических миссиях в Поднебесную.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Китайский архив №1. В рамках «Мәдени мұра» выявлены очень уникальные документы по истории нашего края. Здесь мы находим сведения, что в 1757 году во главе объединения «Ашамайлы Керей» стоит Кожаберген батыр. Опять же в китайских источниках мы находим очень интересную информацию о развитии торговли, связанную с именем Кожаберген батыра.

Казахский батыр участвовал во многих сражениях, где показал себя умелым воином. Обладая созидательностью и полководческими способностями, в 25 лет Кожаберген возглавил войска Тауке хана. Наряду с биями работал над созданием свода закона «Жеті жарғы», где порядок и равенство стали ориентирами в управлении страной для нескольких поколений.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что мы должны возродить имена некогда забытых представителей нации и стоит дать достойную оценку историческим событиям, определившим судьбу страны. Сегодняшняя конференция очень важна. Кожаберген жырау оставил после себя богатое насление. Среди них — песня-эпос «Елім-ай», где жырау описал тяжёлую жизнь народа в годы Великого бедствия.

«Елім-ай» — это призыв к защите родной земли, гимн бессмертия и бестрашия наших предков, отмечают гости конференции. В этом году всенародной песне исполняется 300 лет.

Алишер Ашимов