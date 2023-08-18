СКО заняла 1 место в стране по раннему выявлению онкозаболеваний. У 40% пациентов удалось диагностировать рак на ранних стадиях. В масштабах развитых стран показатель, конечно, не такой высокий. Но всё же есть чем гордиться, говорят медики. Большую роль в лечении играет морфологическая диагностика, о которой и говорили на семинаре в онкоцентре. Прибыла делегация врачей из Омской области. Они рассказали, какие возможности есть в их медучреждении и как они могут помочь североказахстанцам.

СЕРГЕЙ ГЛАТКО, заведующий отделением онкологического центра г.Омска, заслуженный врач РФ:

— Морфологическая диагностика — основа онкологии. Любое лечение всегда основано на диагнозе. Появляются новые технологические возможности. Мы сегодня вышли на уровень молекулярной генетики. Она привязана не произвольно, а чётко привязана к конкретным препаратам. И эти препараты дают эффект в лечении.

До того, как ввести конкретный препарат, нужно определить наличие мутации к нему. Для этого и нужна морфологическая диагностика.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Это основа онкологического диагноза. Без него это только предположение. Все эти исследования позволяют глубже взглянуть в структуру злокачественной опухоли, что даёт развитие фармакологии опухолей. Появляются препараты, которые позволяют лечить то, на что мы раньше разводили руками.

Сейчас 11 тысяч североказахстанцев живут с диагнозом «рак». Это один из самых высоких показателей в стране, что опять же говорит о ранней выявляемости, заверяют онкологи, и об увеличении продолжительности жизни пациентов. Показатель смертности от онкозаболеваний в СКО ежегодно уменьшается.

Айгерим Хамзина