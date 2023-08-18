С сентября в Казахстане стартуют изменения в области образования в рамках реализации Послания Президента

Заработная плата педагогов в дошкольных учреждениях увеличится на 30%. Как сообщает пресс-служба Правительства РК, с 1 сентября также вступят в силу новые нормы государственных стипендий.

Студентам бакалавриата предоставят 20% повышение стипендии, обучающимся в магистратуре и докторантуре – 15%, а студентам технических и профессиональных учебных заведений (ТиПО) – 50%. Постановление о новых размерах стипендий уже подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Для студентов, докторантов, магистрантов, интернов, а также студентов педагогических направлений и медицинских специальностей, установлены разные размеры стипендий.