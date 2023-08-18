Профессор Райхан Бейсенова высказала мнение о необходимости использования последних технологий при строительстве АЭС

«Я считаю, что Казахстану нужна атомная электростанция. Однако стоит обратить особое внимание на применение новейших технологий. Во-первых, в стране имеется сырье для АЭС — достаточные запасы урана. Мы можем использовать топливо, производимое в нашей стране. Мы знаем, что тепловые электростанции, работающие на угле, загрязняют воздух в нашей стране. Эти вредные вещества негативно влияют на здоровье человека. Вредные выбросы можно уменьшить за счет использования АЭС», — поделилась Райхан Бейсенова.

По словам эколога, важно донести до общества достоверную информацию об АЭС. Необходимо разъяснить оптимальные моменты использования энергетических решений для устранения проблем электроснабжения и экологии в стране.