Полицейские помогли возместить ущерб 14 потерпевшим от интернет-мошенников

С прошлого лета по февраль 2023 года продолжалась преступная деятельность 32-летней интернет-мошенницы из Карагандинской области. Она выставляла на популярном сайте фейковое объявление о сдаче в аренду квартир по заниженной цене. Просила 10 тысяч тенге и, получив денежный перевод, блокировала номера обманутых «клиентов». География мошеннических «услуг» была широка, но чаще всего злоумышленница предлагала адреса в Петропавловске. Женщина использовала различные уловки, чтобы замести следы. К примеру, пользовалась изображением чужого удостоверения личности, найденным в интернете. Тем не менее, петропавловские оперативники изобличили мошенницу. В ходе досудебного расследования она возместила потерпевшим ущерб. Суд приговорил её к лишению свободы на 3 года с прибавлением 6 месяцев не отбытого условного срока. С начала года в СКО зарегистрировано свыше 400 фактов интернет-мошенничества, из них свыше 150 связаны с требованием предоплаты.



Камилла Карим