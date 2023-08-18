Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы. В совещании приняли участие Премьер-министр, руководители государственных органов финансово-экономического блока, Национального банка, Высшей аудиторской палаты.

Президент был ознакомлен с трендами в мировой экономике, прогнозом социально-экономического развития страны, а также параметрами проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики и соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере.

По итогам совещания Правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.