Курсы для педагогов малокомплектных школ проходят в СКО

В Петропавловске на базе национального центра повышения квалификации «Өрлеу» впервые проходят курсы по цифровизации учебного процесса для администрации и преподавателей малокомплектных школ. Обучение началось 14 августа. Занятия закончатся в конце месяца. Их проводят специалисты «Өрлеу», а также приглашенные эксперты. В их числе директор первого городского общеобразовательного IT-лицея Оксана Новикова.

ОКСАНА НОВИКОВА, директор первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Изучается нормативно-правовая документация. Все руководители и заместители знакомятся с некоторыми облачными технологиями, которые можно использовать в рамках данной работы. Знакомятся с цифровыми сервисами, которые позволяют активизировать сайты школ, какие-то социальные сети. Т.е. они тем самым могут продвигать свою школу. Обязательное задание в рамках данных курсов — создание программы развития школы.

Аналогичные курсы проходят в нескольких городских школах, а также в районах. Всего их прослушают 833 человека. Заместитель директора Пресноредутской общеобразовательной школы приехала в областной центр из Жамбылского района за новыми знаниями и подходами к работе. Все, что она изучит, планирует передать своим коллегам до начала нового учебного года.

РАИСА ТУРЛЫБАЕВА, заместитель директора Пресноредутской общеобразовательной школы, Жамбылский район:

— Многие учителя работу делают через Micrоsoft Word. Буклеты составляют и.т.д. Хотя есть приложения, которые экономят время и делают это гораздо быстрее, качественнее. У нас в селе есть вышка, поэтому мобильная связь стабильная, в школе интернет хороший, поэтому есть возможности, ресурсы. Школа, конечно, является малокомплектной, но 80 учащихся и больше у нас всегда бывает. В школе работает у нас 25 учителей.

Курсы для педагогов малокомплектных школ являются республиканскими. Таких учебных заведений в области 352. Кроме нашего региона обучение проходит в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.

Дарья Пышмынцева

