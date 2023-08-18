Двое человек погибли в ДТП на трассе СКО

17 августа 21:45 на 431-м км автодороги «Астана — Петропавловск» возле села Аралагаш Аккайынского района произошло столкновение автомашины и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнём. 52-летний водитель автомашины и его 54-летний пассажир, оба жители города Астаны, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. 43-летний водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализирован в многопрофильную областную больницу. Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК. В настоящее время по факту ДТП назначены соответствующие экспертизы: проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.



Камилла Карим