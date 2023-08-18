360-летие Кожабергена жырау

Кожаберген жырау родом из села Гултобе Жамбылского района. Биография батыра — история, полная приключений и любви к казахскому народу. Акын прожил долгую, насыщенную жизнь. Пять лет назад в Петропавловске состоялось открытие 12-метровой бронзовой статуи. В честь 360-летия нашего земляка казахстанцы возложили цветы к монументу.

САБЫР КАСЫМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА «ҚАҺАРМАН», КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК:

— Памятник посвящён не столько Кожабергену жырау, сколько казахскому народу, доблестно сражавшемуся с джунгарами. Кожаберген жырау — батыр, полководец, который вёл людей к победе. Настоящий лидер. Нельзя этого забывать.

Бекет Тургараев несколько лет трудился судьёй в Северо-Казахстанской области. В годы работы познакомился с членами организации «Асыл мұра». Под его началом сегодня существует благотворительный фонд «Жеті жарғы және Қожаберген жырау».

БЕКЕТ ТУРГАРАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЖЕТІ ЖАРҒЫ ЖӘНЕ ҚОЖАБЕРГЕН ЖЫРАУ»:

— Мы возвели мавзолей Кожабергена жырау и занялись работой по возрождению произведений акына. 13 лет назад нами была организована крупная конференция, посвящённая личностям Казахстана. Первые академики и учёные страны изучали биографию Кожабергена жырау.

Кожаберген жырау писал о многом, однако, особое внимание уделял казахскому народу. «Елім-ай» — знаменитое произведение автора, в этом году отмечает 300-летие.

БЕКСУЛТАН НУРЖЕКЕУЛЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РК, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ:

— «Елім-ай» — это «Иллиада» казахского народа, летопись, рассказывающая о быте и жизни Казахстана XVIII века. События, о которых говорится в поэме, в народе называют «Годами великого бедствия».

На сегодня опубликовано около 15 тысяч литературных произведений о жизни и творчестве Кожабергена жырау. Они разосланы по всему Казахстану, выданы большинству образовательных учреждений. Также напечатано 2 тысячи экземпляров саги «Елім-ай».

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»

