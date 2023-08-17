За 7 месяцев в СКО корь подтвердилась у 12 человек

3092 человека заболели корью в Казахстане с начала 2023 года. В 72% случаев больные не были привиты. В области за 7 месяцев тяжелый вирус подтвердился у 12 человек. 8 из них — жители Петропавловка, еще два случая кори подтвердились в районе М.Жумабаева, по одному факту выявили в Аккайынском и Жамбылском районах. В этом году в основном вирусом заболевали дети до 14 лет. В статистике присутствуют три завозных случая.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Среди заболевших у нас 9 случаев (75%), когда у лиц отсутствовали прививки против кори, либо отсутствовало подтверждение данных прививок. Корь — это тяжелая вирусная инфекция, она передается воздушно-капельным путем. Вирус проникает через слизистые оболочки и распространяется по всему телу. В целом, корь опасна осложнениями. Может быть поражение головного мозга, ушные инфекции, тяжелые респираторные инфекции, в том числе пневмония.



Дарья Пышмынцева