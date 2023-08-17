В СКО прибыли участники II международного симпозиума

На перроне железнодорожного вокзала встретили участников II международного симпозиума «Ботай — культура Великой степи». Всего 20 человек. Художники приехали из Канады, Германии, Франции, Румынии, Грузии, Кыргыстана, Узбекистана и Казахстана. В программе — ознакомление с историко-культурным наследием региона.

БОЛАТ АСЕРБЕКОВ, член Союза художников РК:

— Первый раз приехали в СКО. Я думаю, что это здорово, тем более надо заявлять, что это родина Магжана Жумабаева, Сабита Муканова, Габита Мусурепова. Здесь то место, где первый раз одомашнили лошадей. Эта земля, с которой взлетел космический корабль. Так что Казахстан — это священная земля. Мы с радостью и гостеприимством их встретим.

Цель съезда — укрепление национальной идентичности, популяризация археологических памятников, развитие культурного туризма в СКО, продвижение среди молодежи культуры творчества. Галия Макашева приехала из Алматы, СКО — её малая родина. Недавно она побывала на I международном симпозиуме, который проходил в Венеции.

ГАЛИЯ МАКАШЕВА, член Союза художников РК:

— Тема Ботая волнует каждого художника. И те, кто сюда приехали, они — счастливчики. Я думаю, у нас будет шикарная выставка. Работы, которые мы здесь напишем, увидит город, увидит Казахстан, увидит мир. Очень хотелось, чтобы Ботай процветал во всем мире.

В пятницу участники симпозиума отправятся в Айыртауский район. Они посетят поселение Ботай, Шалкар-Имантаускую курортную зону. 31 августа в арт-центре «Qyzyljar» состоится открытие выставки. По итогам работы симпозиума будет издан каталог с презентацией творческих работ художников. Картины выставят на аукционе, средства которого пойдут на развитие детей из детских домов.

Камилла Карим