В Петропавловске свыше 400 владельцев собак привлекли к ответственности

Сотрудники городского управления полиции продолжают профилактическую работу по предупреждению нарушений правил содержания и выгула собак и кошек, а также соблюдения чистоты и благоустройства. В парках, скверах и на улицах участковые инспекторы проводят разъяснительные беседы с владельцами питомцев и напоминают об ответственности за правонарушения.

— Участковый инспектор, капитан полиции Қазжан. Хотим Вам напомнить о правилах содержания и выгула домашних животных. Напоминаем: если Вы выгуливаете своих домашних животных, то собака должна быть в наморднике, на коротком поводу, не считая мест, специально отведенных для выгула и содержания собак.

Частые нарушения — выгул собак без намордников и без привязи. Агрессивная собака, свободно гуляющая по улице, — опасность для всех вокруг, отмечают полицейские. В таком случае они составляют протоколы, предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, это 34,5 тысячи тенге. С начала года в областном центре за такие нарушения к административной ответственности привлекли свыше 400 владельцев четвероногих.

АЙДЫН АХМАГАМБЕТОВ, начальник отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Эта работа проводится ежедневно. Прежде всего — это разъяснительная работа с владельцами домашних животных, проживающих как в благоустроенном, так и в частном секторе. Участковые инспекторы при встрече с владельцами домашних животных дополнительно разъясняют правила и требования содержания и выгула домашних животных. Они утверждены на сессии областного маслихата в сентябре прошлого года. Напоминают, что за несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность.

Только за 1 день городские полицейские выявили сразу 35 нарушений правил благоустройства, 4 человека получили штраф, остальные — предупреждения. Кроме этого, четверо владельцев собак за нарушение правил содержания и выгула привлечены к ответственности.

Айгерим Хамзина

