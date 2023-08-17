В Петропавловске проходит семинар по вопросам религии. Его организовали в рамках государственного социального заказа областного управления по делам религии. Спикерами выступают специалисты из других регионов Казахстана. Сегодня их заслушали члены информационно-разъяснительных групп области, представители правоохранительных органов, теологи исправительных учреждений, сотрудники акиматов и другие.

САЛТАНАТ МЕЙМАНОВА, руководитель отдела управления по делам религии СКО:

— На сегодняшнем мероприятии мы рассмотрим методы информационно-разъяснительной, контрпропагандистской и реабилитационной работы. Спикеры поделятся методами работы, проведут различные тренинги для специалистов данной сферы. Завтра пройдёт семинар для специалистов, занимающихся реабилитационной, профилактической работой с приверженцами деструктивных религиозных течений, рассмотрят методы вербовки и теологической работы с ними для перевода на традиционный ислам и ценности казахстанского общества.



Айгерим Хамзина