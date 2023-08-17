В Петропавловске проходит областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту

В Петропавловске стартовал двухдневный областной чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Принимают в нём участие более 70 огнеборцев из 5 городских и 13 районных подразделений. Проявляют себя спасатели в трёх видах спорта.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Преодоление 100 метровой полосы и боевое развертывание. Отбор идет среди каждого подразделения. Наиболее подготовлены, физически развиты, которые имеют какие — либо уже разряды. В основном многие люди неоднократно уже принимали участие. У нас существует сборная команда по пожарно-спасательному спорту ДЧС СКО, которая принимает участие в ежегодных республиканских соревнованиях. Также данные мероприятия проводим для отбора кандидатов.

Первый этап соревнований включает в себя подъем по штурмовой лестнице в окно 4х этажной учебной башни. На этом этапе оценивается скорость и правильность прохождения.

Пожарный из района Шал акына Ермахан Какимов поднялся за 35 секунд. Считает, что с поставленной задачей справился неплохо.

ЕРМАХАН КАКИМОВ, начальник караула ПЧ №6, г.Сергеевка, район Шал акына:

— Работаю пожарным 2,5 года. Я регулярно участвую в спортивных мероприятиях. Участвовал в областных соревнованиях по борьбе и единоборствам. Сегодняшние соревнования организованы на высоком уровне. Мои коллеги также приехали с серьезной подготовкой.

Показал отличный результат и Нурлыбек Мустафин из Мамлютского района. Его время составило 25 секунд. Такие соревнования позволяют огнеборцам всегда быть в форме и не растеряться в чрезвычайной ситуации, отмечает Нурлыбек.

НУРЛЫБЕК МУСТАФИН, начальник караула ПЧ №15, Мамлютский район:

— 10 лет работаю пожарным. В таких соревнованиях участвую ежегодно. Желаю всем участникам удачи, а нам победы. К этим соревнованиям готовились на протяжении двух недель. Помимо этих соревнований я принимал участие в соревнованиях под названием «Командир отделения», но, к сожалению не смог занять место. Очень надеюсь, что на этих соревнованиях мы возьмем призовое место.

Имена победителей и призеров будут известны 18 августа. Всех участников наградят дипломами и ценными призами.

Камилла Карим