Село Улькен в Жамбылском районе Алматинской области выбрано в качестве предпочтительной территории для строительства первой атомной электростанции в Казахстане

Это решение было принято после проведения исследований, целью которых было определение наилучшей зоны для размещения АЭС, сообщает Министерство энергетики РК. Исследования проводились с учетом поручения Президента страны о развитии атомной энергетики в Казахстане.

Выбор этой территории также подразумевает определение технологии реактора. В соответствии с рекомендациями, первую АЭС предлагается строить на базе проверенной на практике технологии. Составлен «шорт-лист» потенциальных поставщиков ядерных технологий, включая китайскую компанию CNNC с реактором HPR-1000, корейскую KHNP с реактором APR-1400, российскую Росатом с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, а также французскую EDF с реактором EPR-1200.

Эти решения были рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года. Однако, окончательное решение о строительстве и месте размещения АЭС будет приниматься Правительством РК с согласия местных органов власти, где планируется строительство.