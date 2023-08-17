Праздник поля отметили в Тайыншинском районе

Масштабное празднование Дня поля началось с объезда посевных площадей Тайыншинского района. Их посетил первый заместитель акима СКО. Марат Тасмаганбетов проинспектировал старт уборочной кампании в регионе и пообщался с местными аграриями.

— Есть ли проблемы какие-нибудь? Ну, по большому счёту сейчас нам нужна только погода. То, что дождя не было, пусть его и не будет уже. Нам нужна ясная хорошая осень для того, чтобы убрать то, что выросло. Таких проблем нет, дизтопливо получаем, удешевлёнку в том числе.

6 лет назад в Тайыншинском районе было основано ТОО «Мастер Агро». Общая площадь посевных полей — 2400 гектаров. Основной уклон на бобовые культуры.

АЛЕКСАНДР КОБЗЕВ, директор ТОО «Мастер Агро», Тайыншинский район:

— Минеральные удобрения у нас были применены в полном объёме. Порядка 250 тонн закупили, всё применил. Каждый год этот курс сохраняется, без удобрений мы не сеем. Конечно, ощущаем и господдержку. В плане субсидирований удобрениями и ГСМ. Мы пользуемся этими благами и думаю, это курс правильный.

ТОО «Регион Север» было образовано в 2017 году. На сегодня здесь начался свал ячменя. Единственной проблемой посева этого года аграрии отмечают недостаточное количество осадков, а также сильную жару в начале лета.



РУСЛАН БОГАТЫРЕВ, руководитель ТОО «Регион Север»:

— Общая площадь посева составляет 294. Из них пашни — 2100. На этот год было засеяно 1300 пшеницы, 800 гектаров ячменя. Данный участок поля паровой — 800 гектаров. Была приобретена культура «Ряда», первой репродукции. В ТОО трудятся 13 сотрудников.

Празднование Дня поля проходило на полях ТОО «АСТЫК-STEM». Это традиционное мероприятие, в ходе которого аграрии встречаются для решения вопросов предстоящей уборочной кампании, отмечают организаторы. От лица акима СКО собравшихся поздравил Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Не секрет, что ежегодно накануне уборки мы собираемся для того, чтобы определить стратегию, поделиться своим опытом, и сегодняшняя встреча внесёт свой импульс в развитие сельского хозяйства. Процессы мировой глобализации и вызовы, которые сегодня идут, заставляют нас о многом задуматься. Сегодня на полях мы увидим все достижения, которые есть, а самое главное, мы сделаем для себя выводы.

Под открытым небом состоялся масштабный парад модернизированной техники для сбора урожая.

ТОО «АСТЫК-STEM» было основано в 2000 году. Тогда всё начиналось с небольшого крестьянского хозяйства. Сегодня компания имеет 16 тысяч гектаров посевных площадей. На предприятии работают 250 человек. В 2010 году в хозяйстве начали практиковать капельное орошение. По сей день этот опыт помогает в выращивании сельхозкультур.

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, учредитель ТОО «АСТЫК-STEM»:

— Более тысячи гектаров у нас на поливе. И это не только овощные культуры. Мы занимаемся ещё производством молока и мяса. У нас 600 голов дойного стада, около тысячи голов — мясное направление. У нас очень серьёзная проблема с кормовой базой. Если дальше проехать, там есть поле, где растёт кукуруза, это корм. Дальше люцерна — это тоже корм. Со ста гектаров на поливе мы убираем то, что наши коллеги убирают с 1000 гектаров.

Общая площадь посевных в Тайыншинском районе в этом году 678 тысяч гектаров. По области эта цифра достигла 4,5 млн. На празднике поля собралось более 300 человек. Среди них — аграрии из Европы и 7 регионов Казахстана.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»

