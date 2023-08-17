Мониторинг 25 студенческих общежитий проведут активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT»

В филиале молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT» приступили к мониторингу студенческих общежитий при вузах и колледжах региона. Активисты вместе с депутатами посетили общежития Северо-Казахстанского профессионально-педагогического и Высшего строительно-экономического колледжей. В последнем оно рассчитано на 270 человек. Заселение начнется в конце августа.

РАИСА ЗОРИНА, заведующая общежитием Высшего строительно-экономического колледжа:

— 1973 года постройки наше общежитие. Нашему общежитию 50 лет. Нужно делать новую электропроводку, состояние стен пока желает оставлять лучшего, нужно и потолки вытягивать. Точно так же по сантехнике, нужна замена отопительной системы. Крышу у нас сделали три года назад. Конечно, есть проблемные вопросы, которые мы пытаемся решать, по мере возможности мы каждый год делаем небольшой косметический ремонт.

Но штукатуркой не замазать дыры в дверных пролетах и потолках общежития, а краска на деревянном полу не скроет щели. Члены молодежного крыла «Жастар Рухы» обещали администрации общежития, что окажут содействие в решении их проблем.

БИРЖАН ХУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»:

— По итогам мониторинговых работ нами будет дано ходатайство, т.е. определенное письмо в управление образования. Также совместно с нашими депутатами мы подготовим ходатайство в министерство образования.

Активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT» до конца августа проведут мониторинг 25 студенческих общежитий области.



Дарья Пышмынцева