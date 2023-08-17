Курсы по рыбоводству проходят в СКО

В Палате предпринимателей СКО продолжаются курсы по рыбоводству. Обучающиеся уже завершили теоретическую часть и перешли к практике. Она проходит на водоёмах области, где участникам курса рассказывают все секреты и нюансы рыбоводства. Информация очень полезная и пригодится в работе, говорит Елена Глухих. 4-ый год женщина разводит рыбу на озере Харьковское Аккайынского района. Отмечает, что уровень воды в водоёме падает, сейчас подводный мир представлен только карасём. Как исправить ситуацию, узнала на курсе по рыбоводству.

ЕЛЕНА ГЛУХИХ, руководитель ИП, Аккайынский район:

— Семинар очень полезен и содержателен в плане кормовой базы, аквакультур в водоёме, какие виды рыб мы можем запустить в свой водоём. Мы сейчас, проехав по озеру, посмотрели содержание кормовой базы, ознакомились с видами рыб, которые здесь обитают, почему здесь не растут другие виды рыб. Об этом нам доступно рассказали и объяснили. Данный семинар — отличная возможность подойти к своему озеру персонально и просчитать свой бизнес план.



Айгерим Хамзина