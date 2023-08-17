Казахстанцы могут внести изменения в свои документы на портале eGov.kz​

На сайте Электронного правительства eGov.kz теперь доступна новая услуга, которая позволяет гражданам самостоятельно вносить изменения в свои актовые записи о рождении, браке, изменении имени и других событиях гражданского состояния. Эта возможность предоставляется для целенаправленного изменения документов, не связанного с ошибками. Услуга была запущена в рамках цифровой трансформации и дебюрократизации страны.

Казахстанцы могут внести изменения, например, в свои ФИО, документы о рождении, браке, смерти, усыновлении или удочерении, при наличии достаточных оснований. Для этого необходимо заполнить заявку на портале eGov.kz, указав основания для изменений и приложив подтверждающие документы.