Центральную площадь реконструируют в с. Кишкенеколь Уалихановского района

Новая центральная площадь появится в Кишкенеколе Уалихановского района. Реконструировать её начали в середине июля. На эти цели по программе «Ауыл — ел бесігі» выделили более 200 млн тенге. Ответственные — подрядчики из Туркестанской области.

БЕЙБИТ СЕРИКОВ, представитель ТОО «Construction Group «Samruk», Туркестанская область:

— На сегодня проделали работу по укладке брусчатки на площади 1 300 квадратных метров. До этого были произведены работы по демонтажу. По проекту предусмотрена прокладка освещения. Также мы делаем так, чтобы завтра после зимы и весны вода не скапливалась. Сток и сливы не предусмотрены, но по наклонной всё это будет уходить.

Общая площадь территории — 7 800 квадратных метров. Задействовали 15 человек. Используют только отечественные материалы, привозят их из Петропавловска, Кокшетау и Астаны. К слову, последний раз ремонт здесь проводили 20 лет назад.

КАНАТ САТВАЛДИН, аким Кишкенекольского сельского округа, Уалихановский район:

— Была у нас положена брусчатка, но она пришла в негодность. Неэстетично было. А сейчас данный проект более современный и создан для удобства. В целом, работы идут по графику. К подрядной организции претензий не имеем.

Работы завершить подрядчики обещают до октября.

Алишер Ашимов



