С начала этого года в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования. Сдают её работники государственных учреждений: школ, больниц, детских садов, субъектов квазигоссектора и их супруги. Декларация предоставляется по форме 250, которая называется «Об активах и обязательствах физического лица».

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами РК отражаются: доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и т.д., а также наличные деньги, где указывается сумма, не превышающая предела 10 000-кратного размера МРП, при этом превышающая сумма должна быть размещена на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.

Движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное в Казахстане, это гаражи, земельные участки, дачи, дома, прицепы, машины в этой декларации не отражается, так как эти сведения уже есть в уполномоченных органах. Также в этой форме декларации не отражаются банковские счета, которые находятся в Казахстане.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Если вы сдали входную декларацию и забыли указать какое-то имущество, есть возможность сдать дополнительную декларацию. Допускается внесение изменений в течение последующих трех лет.

К слову, за представление неполных или недостоверных сведений в декларации в первый раз дают предупреждение, при повторном нарушении

в течение года штраф 3 МРП, это чуть больше 10 тысяч тенге. А если и вовсе не сдать декларацию в срок, то в первый раз тоже налагается предупреждение. За повторное нарушение в течение года — штраф 15 МРП, это 51 тысяча тенге. Есть несколько вариантов, как сдать декларацию.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— В электронном виде через web-портал Комитета государственных доходов «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильное приложение e- SalyqАzamat. На бумажном носителе в органы государственных доходов в явочном порядке.

На бумажном носителе сдать декларацию нужно было не позднее 15 июля текущего года, в электронном виде — до 15 сентября 2023. Со следующего года декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Также налоговики напоминают североказахстанцам, что 1 октября 2023 года наступает срок оплаты налога на имущество с физических лиц за прошлый год.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО:

— Узнать суммы исчисленного налога на имущество с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам можно в сервисе «Предстоящие платежи» мобильного приложения «E-salyq Azamat», а также в мобильных приложениях Kaspi и Halyk банков.

В случае несвоевременной уплаты налогов производится начисление пени на каждый день просрочки, говорят в налоговой.

Айгерим Хамзина



