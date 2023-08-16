Telegram-канал ЕНПФ опубликовал видео с инструкцией о том, как перевести пенсионные накопления в частные управляющие компании (УИП). Как ранее сообщали в ЕНПФ, такая услуга даст гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.

При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, т.е. в ЕНПФ. Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, т.е. в ЕНПФ. Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление УИП, несет выбранный вкладчиком УИП.