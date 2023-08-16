По инициативе «AMANAT» Правительство удешевило дизтопливо для аграриев

После вмешательства партии «AMANAT» цена на льготное дизельное топливо для фермеров снизилась до 250 тенге за литр. Зачастую предпринимателям в регионах сложно донести свои проблемы до центральных государственных органов. Для этого на площадке «AMANAT» под председательством секретаря партии Эльдара Жумагазиева проходят расширенные заседания региональных советов по развитию экономики, предпринимательства и аграрного сектора при филиалах «AMANAT». 11 августа свои проблемы смогли донести предприниматели Абайской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей. По их словам, цены доходили до 270 тенге за литр, хотя топливо льготное. Это сильно влияет на стоимость агропродукции, всех товаров и услуг. Надо сказать, ранее этот вопрос поднимался фермерами в ходе совещания партийцев с предпринимателями западных и северных регионов. Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что в ведомстве приняли решение снизить стоимость льготного дизельного топлива до 238 тг за литр c учетом доставки до регионов.

ЕРЛАН АККЕНЖЕНОВ, вице-министр энергетики РК:

— Речь идет о социальной ответственности посредников в областях, которые берут топливо у НПЗ, оказывают услуги по приобретению, доставке, хранению и поставке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции. С учетом маржи региональных топливных операторов, рекомендованной министерством энергетики на уровне 12 тг за литр, предельная стоимость льготного дизтоплива не должна превышать 250 тг за литр.

По словам секретаря партии «AMANAT» Эльдара Жумагазиева, предпринимателям из разных областей предоставлена хорошая возможность напрямую задать интересующий их вопрос представителям министерств и получить ответ. К примеру, неделей ранее на расширенном заседании региональных советов по развитию экономики, предпринимательства и аграрного сектора при Акмолинском, Северо-Казахстанском и Костанайском областных филиалах партии «AMANAT» обсуждали вопрос продления запрета на ввоз российской пшеницы. Тогда Эльдар Жумагазиев отметил, что количество товаров, поставляемых из России, растет день ото дня. В частности, в период с апреля по август текущего года в Казахстан завезли большие объемы ячменя, отрубей, льна, подсолнечника, яиц, сахара, растительного масла. При этом наблюдается значительное снижение средней себестоимости импортных товаров.

ЭЛЬДАР ЖУМАГАЗИЕВ, секретарь партии «AMANAT»:

— Увеличение импорта из России может быть связано с сужением внешних рынков сбыта для российских товаров, и второе — со снижением паритета курса рубля к тенге, что привело к росту спроса на российские товары. А в нашей стране растет стоимость компонентов, необходимых для производства продовольственных товаров. Это электроэнергия, ГСМ, семена, сельскохозяйственная техника, стоимость средств защиты растений и прочее. Отечественные производители сетуют на отсутствие защиты от влияния дешевого импорта. В конечном счете все это отрицательно сказывается и на конкуренции.

Заместитель председателя Мажилиса, член фракции «AMANAT» Альберт Рау считает, что нельзя недооценивать текущую ситуацию на казахстанском рынке и необходимо принимать действенные меры для поддержки экономики страны.

Партийцы намерены и дальше решать проблемы казахстанцев.

Камилла Карим