О подготовке к зиме и рациональном использовании сельхозземель говорили в акимате СКО

О подготовке к отопительному сезону говорили в областном акимате. В регионе 24 центральные котельные, которые обеспечат теплом свыше 350 объектов. Это больницы, школы, детские сады и жилые дома. На подготовку этих котельных к зиме выделили 763 млн тенге. Но в некоторых районах всё же есть риски. Это Айыртауский, Кызылжарский, Мамлютский и район имени Г.Мусрепова. Их акимы уверяют, что все недоработки устранят и проблем не возникнет. Об этом докладывает и директор АО «Севказэнерго».

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— К отопительному сезону будем подготовлены в полном объёме. Сейчас идёт накопление угля. Вопрос был поставлен по дымовой трубе №1. Мы выявили дефект на ней. Он вызван конструкцией, которая осуществляет строительство, т.е. опалубкой. На сегодняшний день мы дефектную опалубку сняли, площадку подготовили для частичного демонтажа брака. Как это будет выполнено, приступим к строительным работам.

Что касается многоэтажек города, 60% домов уже провели опрессовку и готовы к отопительному сезону. Вопросы есть по многоэтажкам, не имеющих ОСИ или старшего по дому. Не торопятся готовиться к зиме и жители частного сектора. Только половина североказахстанцев заготовила уголь. Здесь акимам сельских округов необходимо подворно обойти сельчан. Чтобы в холодный сезон не случилось ажиотажа. К тому же осенью вся техника будет занята на посевной, могут возникнуть проблемы с подвозом угля.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю управлению энергетики и ЖКХ совместно с акимами районов и Петропавловска завершить подготовку к отопительному сезону соцобъектов и бюджетных организацию в срок до 1 сентября. Обеспечить своевременную и качественную подготовку источников теплоснабжения, тепловых сетей, центральных котельных до 15 сентября 2023 года. Поставку угля социальным и бюджетным организациям до 1 сентября мы должны завершить. Населению мы тоже до 15 сентября должны завершить.

Говорили на совещании и о рациональном использовании земель. До конца текущего года в СКО необходимо вернуть в госсобственность 330 тысяч га неиспользуемых и незаконно выданных сельхозземель. Сейчас возвращена треть от этой площади, докладывает руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Бакытжан Бекиш. Также это ведомство проводит большую работу по проверкам решений районных акиматов. Специалисты следят за тем, что на местах пашни и пастбища выдавались по закону.

БАКЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

— К сожалению, МИО допускаются грубые нарушениями, такие как предоставление земельных участков без торгов (конкурсов, аукционов), предоставление земельных участков в нарушение либо без наличия утвержденных генпланов, ПДП, схем застройки и развития населенных пунктов, предоставление земель общего пользования. Также несоблюдение требований правил организации и проведения конкурсов по предоставлению сельхозземель, что приводит к отмене их результатов и как следствие порождает недовольство участников конкурсов.

За прошлый и текущий годы департамент провёл 188 проверок в отношении акиматов, выявил 128 нарушений. Большую часть местные исполнительные органы уже устранили. Часто после изъятия неиспользуемые земли переходят на нужды сельчан, которые хотят пасти там скот. Но случается, что достаются им уже истоптанные поля.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Акимам сельских округов совместно с руководителями агроформирований нужно помогать населению с этой проблемой. Растоптанные земли нужно восстанавливать. Сеять там кормовые культуры, сено. В этом направлении нужно провести работу. Тогда будет достаточное количество пастбищ и мест для сенокоса.

Айгерим Хамзина