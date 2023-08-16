Нарушения в госзакупках выявила прокуратура СКО

Нарушения в госзакупках, совершённые специалистами отдела образования Кызылжарского района, выявила прокуратура СКО.



Прокуратура СКО:

В июле 2023 года районным отделом образования объявлены закупки для текущего ремонта кровли здания Соколовской средней школы на сумму 17,5 млн тенге без технической спецификации, являющейся обязательной. Также проведена закупка игровой площадки для детей на сумму 1,4 млн тенге. Однако, в технической спецификации не отражено наличие сертификата соответствия безопасности.

После вмешательства прокуратуры Кызылжарского района эти закупки отменили. 5 работников отдела образования привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуроры выявили грубейшие нарушения прав предпринимателей со стороны госорганов.

Прокуратура СКО:

— За нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании к административной ответственности привлечено 34 субъекта предпринимательства. Несмотря на то, что сроки привлечения к ответственности истекли. По актам надзора прокуратуры города Петропавловска незаконные постановления должностных лиц отменены и тем самым были восстановлены права предпринимателей.

А за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства в текущем году привлекли к ответственности 2 должностных лица госорганов. Всего с начала года прокуратурой защищены права 98 предпринимателей, в их пользу взыскано более 107 млн тенге, отменены государственные закупки на сумму 35 млн тенге. В прокуратуре напоминают, для защиты прав предпринимателей функционирует мобильная группа. Её номера указаны ниже.

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Айгерим Хамзина