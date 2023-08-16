Дроппера с крупной суммой денег задержали полицейские Петропавловска

Во 2-й отдел полиции поступило заявление от 71-летней жительницы Петропавловска о том, что неизвестный злоумышленник, находясь в её квартире, завладел крупной суммой денег. Ущерб составил почти 6 миллионов тенге. Сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 16-летнего студента одного из колледжей. Похищенные деньги находились при нём. Выяснилось, что в этот день пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что одна из её родственниц попала в ДТП, в котором пострадали люди. «Чтобы не возбуждать дело, нужна крупная сумма денег», — сказали на том конце провода. Женщина прониклась ситуацией и сообщила, что у неё имеется 13 тысяч долларов США. В результате телефонных переговоров за деньгами пришел дроппер — человек, не являющийся инициатором преступления, а выполняющий указания мошенников за деньги. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК РК. Идёт следствие.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— Своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность раскрытия преступления по горячим следам. Мероприятия по профилактике бесконтактного мошенничества со стороны сотрудников полиции проводятся регулярно. Однако, подобные факты имеют место, особенно — среди людей старшего возраста. Призываем граждан в подобных ситуациях не поддаваться панике, не спешить с принятием решений, касающихся финансовых операций, а сразу сообщать о таких фактах в полицию.



Камилла Карим