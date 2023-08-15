Жители Кызылжарского района запасаются дровами на зиму

Жительница Бесколя Альбина Симонова привыкла готовиться к приходу холодов летом. Уголь сельчанка еще не закупила, зато частично закрыла вопрос с дровами. Женщина вместе с родными живет в доме на два хозяина.

АЛЬБИНА СИМОНОВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Здесь примерно 8 кубов. На год нам этого не хватает, мы потом еще докупаем, горбылем берем. По стоимости 80 тысяч. В этом году удалось взять в рассрочку за счет организации. В год у нас уходит примерно 10-12 кубов.

Альбина Симонова трудится в детском саду. Необходимый остаток дров планирует докупить осенью. Любовь Карташова тоже заранее закрыла вопрос с топливом. Сельчанка приобрела уголь и горбыль.

ЛЮБОВЬ КАРТАШОВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы приобрели машину дров, мы ее сложили. И вторую машину, где-то через месяц. Горбыль его можно использовать и для баньки, осенью сейчас протапливать. Мы интересовались дровами . ЗИЛ — 65 тысяч. А вот мы взяли за 41 500.

В Кызылжарском районе находится больше 15 тысяч частных домов. Потребность сельчан в дровах составляет около 95 тысяч кубических метров. 72% от нее жителями района уже закрыта.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Цена дров варьируется от перевозки, в пределах 7-8 тысяч по Бишкулю. Это вместе с доставкой. Поступает заявка, если самовывоз, то это порядка 7 тысяч. Если необходим транспорт для перевозки, для доставки до дома, ИП «Ахмутдинов» осуществляет порядка 1000 тенге за куб. Еженедельно все это мониторится.

Людям из социально уязвимых слоев население с покупкой дров помогают местные сельхозтоваропроизводители, отметил заместитель акима Кызылжарского района. Кроме того….

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— По социальным объектам у нас общая потребность в дровах составляет 630 кубов. Образование — порядка 400 кубов, здравоохранение — 219 кубов, культура — 15 кубов. Это библиотеки.

Подготовились к осенне-зимнему периоду и на социальных объектах района.

Дарья Пышмынцева