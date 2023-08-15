 В Министерстве энергетики подтвердили факт закупа некоторых видов топлива из Российской Федерации

В Министерстве ответили на запрос корреспондента и разъяснили, что по прогнозу потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, некоторые виды топлива были импортированы из РФ. Отмечается, что по битуму был подписан Протокол о поставке до 300 тысяч тонн в год из России в соответствии с соглашением между Казахстаном и Россией.

По вопросу импорта бензина АИ-95, Министерство энергетики разъяснило, что возможность импорта этого топлива сетями АЗС обсуждается в рамках Индикативного баланса с Россией. Однако цены на АИ-95 не регулируются государством и могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации.