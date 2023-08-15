Правительство РК исследует пути преодоления экономических вызовов, связанных с негативным воздействием сложной геополитической ситуации на экономику страны

На заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил, что мировая экономика снижает темпы роста, и поэтому РК сталкивается с вызовами. Он обозначил задачу обеспечить среднесрочный экономический рост на уровне 6% ежегодно, призвав усилить диверсификацию экономики, развивать производство, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места.

Алихан Смаилов призвал акимов регионов и министерства качественно выполнять мероприятия, предусмотренные документом по контролю и снижению инфляции. Он также подчеркнул важность эффективной работы региональных комиссий по выявлению ценовых схем.

Премьер выразил уверенность, что с координацией усилий и соблюдением предложенных мер страна сможет преодолеть экономические вызовы и обеспечить стабильный рост.