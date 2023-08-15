Подготовку к новому учебному году обсудили в Правительстве

Близится начало нового учебного года. В 2023 в школах региона будут получать знания порядка 75 тысяч учеников. Из них 7 тысяч юных североказахстанцев в этом году впервые сядут за парты. Для детей, которые нуждаются в подвозе до учебных заведений, а таких в области около 2,5 тысяч, подготовили 146 единиц транспорта. 29 приобрели в новом году. Об этом сообщил глава региона в ходе заседания Правительства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Бесплатным горячим питанием будут охвачены более 50 тысяч школьников, в том числе 39 тысяч учащихся начальных классов. К началу учебного года специализированной охраной и системами безопасности будут обеспечены все необходимые организации образования. На эти цели направлено 680 млн тенге.

Ещё 700 миллионов тенге выделено на приобретение учебников. Их поставка в школы завершится до 25 августа. Уже доставлено более 30 тысяч экземпляров. Активно идет работа и по ремонту учебных заведений. Всего в Северо-Казахстанской области в этом году первый звонок прозвенит в 457 школах.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— В текущем году капитальными ремонтами охвачено 49 объектов образования. На эти цели направлено 4,3 млрд тенге. На сегодня завершены работы по 5 объектам образования областного центра. По 42-м объектам ремонтные работы будут завершены до 25 августа.

Сложная ситуация сложилась по оставшимся 2-ум школам. Из-за того, что подрядные организации не смогли своевременно обеспечить поставку необходимого строительного материала, работы на объектах выполнены только на 50%. Сейчас акиматами туда дополнительно мобилизованы трудовые ресурсы и необходимая техника, чтобы успеть завершить ремонт к началу нового учебного года.