Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

«По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг – 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь», — сказал министр.

Куантыров отметил, что темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 57,7%, образовании – на 24,3%, торговле – на 22,6%, сельском хозяйстве – на 21,3%, а также в промышленности – на 9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 8,4%.