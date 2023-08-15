35 нетрезвых водителей задержали в СКО за 6 дней

За 6 дней оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель» полицейские выявили большее 1800 различных нарушений Правил дорожного движения. Из них — почти 300 фактов превышения скорости, 273 факта — неиспользования ремней безопасности, 162 — пользования телефоном за рулем. Со стороны пешеходов выявлено 253 факта нарушений ПДД. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии задержано 35 водителей. Рейды патрульных полицейских по предупреждению и выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на аварийность с тяжкими последствиями, продолжаются.

Камилла Карим



