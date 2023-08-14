В министерстве просвещения РК прорабатывают вопрос повышения качества школьного питания

100% учащихся начальных классов охватят бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года. Его организуют по поручению главы государства. Об этом сообщили в минпросвещении. Кроме того, в профильном ведомстве прорабатывают вопрос повышения качества школьного питания. Средняя стоимость по республике составит 577 тенге.

ДАНА МАКТАЕВА, руководитель управления Комитета по охране прав детей:

— В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения Главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым с нового учебного года будет достигнут 100% показатель.



Алишер Ашимов