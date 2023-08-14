Проверить статус и платежи по ОСМС теперь можно через банковские приложения

Проверить статус и платежи по обязательному социальному медицинскому страхованию теперь можно через приложения банков второго уровня. Об этом съемочной группе МТРК рассказала руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений профильного фонда Карлыгаш Ильясова. По ее словам, нововведение разработали и ввели для удобства населения.

КАРЛЫГАШ ИЛЬЯСОВА, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Пока это три банка. Это «Народный банк Казахстана», «Kaspi Bank», «Банк ЦентрКредит». Кроме того, в приложении «Народного банка» можно получить сведения о прикреплении к медицинской организации. Если при проверке платежей имеются не оплаченные периоды, их можно оплатить с помощью данных мобильных приложений.

Все необходимые для этого данные можно найти в разделе банковских приложений «Госуслуги». А вот справку о платежах, которые в фонд социального медицинского страхования переводил работодатель, приложение не позволяет получить и скачать.

КАРЛЫГАШ ИЛЬЯСОВА, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Такую справку фонд медицинского страхования не дает. Есть гос. услуга в электронном правительстве Egov.kz через ЭЦП в разделе «здравоохранение» можно получить информацию о статусе и справку об отчислениях и взносах в системе ОСМС. Для того, чтобы статус появился, необходимо погасить задолженность за последние 12 месяцев.

На сегодня статус «застрахован» имеют 82,6% населения области. 92 370 североказахстанцев не застрахованы. В основном это люди, которые часто меняют место работы, а еще те, кто трудятся не официально. Работодатели региона задолжали 47 млн тенге отчислений за своих работников в фонд социального медицинского страхования.

Дарья Пышмынцева