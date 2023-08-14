ФК «Qyzyljar» сыграл против карагандинского «Шахтёра»

Футбольные клубы «Qyzyljar» и «Шахтёр Караганда» встретились в воскресенье в Петропавловске на стадионе «Жастар». На начало матча хозяева поля находились на 5 месте в турнирной таблице, а карагандинцы — на 10-ой строчке. Для наших футболистов встреча принципиальная, так как в прошлый матч с «Шахтёром» петропавловцы проиграли, сейчас же намерены взять реванш. Но их планы испортил карагандинский нападающий Иван Свиридов, который подловил петропавловцев на контратаке и стремительно атаковал ворота, забив гол на 8 минуте.

Стоит отметить, что в прошлом матче с «Шахтёром» мяч в наши ворота был забит точно так же. После этого гола петропавловцы стали активно прессинговать. И это принесло свои плоды на 34 минуте. Полузащитник Евгений Берёзкин отправил мяч в ворота соперника.

Этот гол вдохновил петропавловцев на зрелищные атаки, но забить всё не удавалось. Мяч попадал то в перекладину, то в руки вратаря, часто и вовсе мимо ворот. Так и завершился 1 тайм. На табло 1:1.

Во втором тайме было много опасных моментов со стороны «Qyzyljarа». Но надо отдать должное вратарю карагандинцев, который отражал все атаки наших футболистов. Под занавес матча петропавловцы били угловой, мяч наконец-то оказался в воротах соперника, но, после свистка судьи гол не засчитан. Матч завершился со счётом 1:1.

АРДАК САУЛЕТ, полузащитник ФК «Qyzyljar»:

— Конечно, результатом мы недовольны. Мы играли только на победу. У нас были штанги, моменты. Мы пропустили на контратаках. У нас всё получилось. Единственное, нам не хватило забитых голов. Возможно, где-то хладнокровия не хватило, где-то удачи. Спасибо большое нашим болельщикам. Они нас гнали вперед, силы не заканчивались. Жалко, что их не порадовали.

Ничья принесла «Qyzyljarу» 1 очко. Всего их у футбольного клуба 30. Петропавловцы находятся на 5 строчке в турнирной таблице. Следующий матч наши футболисты проведут на выезде с «Каспием».

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