Более 700 человек переехали в СКО

Более 13 600 человек переехали в Казахстан за 6 месяцев 2023-го. Это на 87,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, наблюдается и резкое сокращение оттока населения. Об этом сообщает Бюро нацстатистики. Почти 7 тысяч человек уехали из страны, в основном, в Россию и Германию. Что касается иммигрантов в нашей стране, то основной контингент из стран — соседей — РФ и Узбекистана. Чаще стали мигрировать казахстанцы с высшим образованием. Таковых 1 730 человек. А вот среди прибывших — 4 387. Много приезжих регистрируется в Алматы, Астане, Мангистауской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Алишер Ашимов