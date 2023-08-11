В СКО за 7 месяцев по вине пьяных водителей в ДТП погибли 4 человека

В четверг на территории одного из дачных кооперативов северной части Петропавловска сотрудники городского батальона патрульной полиции остановили автомашину марки «Lifan». В ходе проверки документов полицейские заметили признаки того, что 41-летний водитель, возможно, находится в нетрезвом состоянии. Заключение медицинского освидетельствования подтвердило у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении водителя составлен протокол, в соответствии с санкцией статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях правонарушителю грозят арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— В целях предупреждения ДТП, выявления грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность на дорогах, в особенности управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также лишенными права управления, с 8 по 13 августа на территории области проводится ОПМ «Пьяный водитель». Только за 2 дня мероприятия выявлено 677 нарушений ПДД, задержано 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, выявлено 2 факта управления транспортными средствами лицами, лишенными правом управления, также — 2 факта нелегальной перевозки пассажиров и багажа.

С начала года на дорогах области задержали 646 нетрезвых водителей. За 7 месяцев по их вине зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 20 человек ранены.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— В очередной раз призываем водителей транспортных средств быть бдительными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД и помнить, что, садясь за руль своего автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но за жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения.

Всего в этом году зарегистрировано 184 ДТП, в которых погибли 22 человека и 266 травмированы.

Алишер Ашимов