Ушел из жизни знаменитый космонавт Александр Степанович Викторенко

В возрасте 76 лет ушел из жизни наш земляк, знаменитый космонавт, Почетный гражданин СКО Александр Степанович Викторенко. Он родился в селе Ольгинке района Шал Акына. С отличием окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка. Об этом в своих в соцсетях написал аким области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В 1978 году Александр Степанович был зачислен в отряд Центра подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина. Свой первый полет в космос он совершил в 1987 году на орбитальную станцию «Мир». В дальнейшем участвовал еще в трех миссиях на нее. Всего наш земляк налетал на космических кораблях 489 суток, в том числе более 19 часов провел в открытом космосе. Александр Викторенко — образец целеустремленности и верного следования своей мечте. Он достиг больших высот благодаря упорному труду и силе воли. Александр Степанович стал примером для многих мальчишек, которые, как и он мечтали покорить космос. Приношу глубочайшие соболезнования семье Александра Викторенко. Пусть память о его трудах и заслугах живет вечно.



Айгерим Хамзина