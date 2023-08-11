Под председательством Руководителя Администрации Президента О. Бектенова состоялось заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте РК. На заседании обсуждались вопросы организации нового этапа отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Эта инициатива Президента считается действенным социальным лифтом для молодых талантов, среди которых в предыдущие годы нашли свое место и развернули деятельность 264 резервиста в государственных органах и квазигосударственном секторе. Из них тридцать один человек занимают политические посты, а шесть – высокие административные позиции.

Отбор в новый резерв начнется с 1-го сентября и продлится до конца текущего года. Претенденты будут оценены по способности работать с текстом и числовой информацией, а также на их аналитические и решающие способности. Также будут проведены собеседования и оценка компетенций.

Председатель Агентства по делам государственной службы, сообщил о готовности к проведению предстоящего отбора. Подробности и даты будут опубликованы на сайте Агентства.