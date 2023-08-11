Каждый третий казахстанец недоволен качеством интернета

Недовольство населения страны качеством интернета в последние годы растет. Между тем выросла и доля интернет — пользователей. Согласно данным сайта Data Reporta,l на начало 2023 года зарегистрировано 17,8 млн пользователей интернета. Это почти 91% от общей численности населения, передает Aikyn. kz. Качеством интернета в основном недовольны сельские жители — 40,6%. Лидируют такие регионы, как Алматинская, Жамбылская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области. На недоступность интернета больше всего жалуются жители г. Шымкента, Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Камилла Карим