Для журналистов провели пресс-тур в учреждение №50

В учреждении №50 ДУИС провели пресс-тур для журналистов. При входе, как и принято, тщательная проверка и сдача личных вещей. На пропускном пункте расположен планшет для распознания только сотрудников учреждения. Оператор МТРК решил на себе проверить работу аппарата, пропускная система его не распознала.

Первым делом участников пресс-тура провели на швейное производство. Осуждённые шьют спецодежду, нижнее и постельное бельё. Ассортимент товаров большой. Ровный шов, правильная выкройка. Самое сложное — это соединить все детали. Один промах и уйдет много времени на исправление ошибок, рассказывает осуждённая Олеся Шовкомуд.

ОЛЕСЯ ШОВКОМУД, осуждённая учреждения №50 ДУИС СКО:

— Здесь я работаю 6-й год. Мне всё нравится. Зарплата очень хорошая. Также помогаю своей дочери, которая сейчас в данное время обучается. Я ей помогаю, ежемесячно отправляю ей заработанные деньги. Считаю, что это очень хороший стимул. Да, шьем куртки, отшиваем халаты, кепки, фартуки. Также плащи изготавливаем. Сейчас мы зимние куртки шьем.

КАНАТ СУЛЕЙМЕНОВ, начальник учреждения №50 ДУИС СКО:

— Здесь индивидуальный предприниматель Щёголоев, который трудоустроил 96 осуждённых. Из них в производственном цехе работают на швейных машинках. А также изготавливаем дождевики. Здесь осуждённые получают заработную плату, в среднем она составляет от 50 до 80 тысяч тенге. Часть, это 50%, удерживаем за исковую задолженность. А на остальные 50% они могут в учреждении пробрести продукты питания или перевести родственникам деньги.

На территории учреждения для осуждённых работатет профессиональный колледж. Здесь готовят парикмахеров, модельеров — закройщиков и швей. Срок обучения — от 10 месяцев до 2 лет.

Для досуга осуждённых функционирует клуб. Здесь женщины занимаются творчеством и даже организуют дебаты. Для гостей подготовили небольшую выставку. Здесь можно увидеть картины, игрушки, ручную вышивку и многое другое.

В свободные часы осуждённые проводят время в комнате отдыха: читают, играют в шахматы, пишут письма родным.

В учреждении №50 отбывают наказание 200 осуждённых. На производстве работают 96% женщин.

Камилла Карим

