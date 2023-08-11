369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану

В августе планируют перевезти по Казахстану более 369 тысяч тонн бензина АИ-95. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находится свыше тысячи цистерн с бензином, из которых 340 цистерн с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем. Перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.



Айгерим Хамзина