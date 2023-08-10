Работников сферы строительства чествовали в СКО

На этой неделе в Казахстане отметят День строителя. Работников важной сферы чествуют каждое второе воскресенье августа. В этом году праздничная дата выпала на 13-е число. В Петропавловске в канун Дня строителя лучших работников сферы поздравил заместитель главы региона Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— В области реализуются значимые, большие проекты во всех отраслях экономики. Три поликлиники одновременно строим. Из них две мы планируем ввести в этом году. Строятся школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, хоккейные корты. Начали строительство ФОКа в городе. Строим многоквартирные жилые дома не только в областном центре, в том числе и в районах.

Это делается благодаря кропотливой работе строителей области. К слову, часть материалов они приобретают в регионе, а не за его пределами, как это было раньше. На каждой, без исключения, строительной площадке трудится большое количество специалистов разного профиля. Это бетонщики, крановщики, плотники, кровельщики, электромонтажники и другие. Василий Бердюков 16 лет трудится каменщиком в ТОО «Альфа-Север». Он рассказал, что профессию освоил на службе в военно-строительных частях. После армии сразу же вышел на работу.

ВАСИЛИЙ БЕРДЮКОВ, каменщик ТОО «Альфа-Север»:

— В Корнеевке работал очень долгое время в ПМК-10. Основалась организация ТОО «Альфа-Север», я перешел туда. Первый объект был 7-этажный дом за магазином «Спутник». Потом был детский садик, ремонты городского Дома культуры, жилые дома. Самое главное — это терпение и труд.

За трудовые заслуги в канун праздника награды от министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также главы региона получили 32 работника строительной сферы.

Дарья Пышмынцева



