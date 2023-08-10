18 человек погибли в пожарах в СКО с начала года

На этих кадрах вилдно, как люди, спасаясь от огня, выпрыгивают из окон 16-ти этажки в Алматы. 1 августа там произошёл крупный пожар — загорелся электрокабель в шахте лифта. Из-за чего дым окутал весь дом. Пострадали 43 человека. После несчастного случая Премьер-министр Алихан Смаилов поручил профильному министерству провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований. В последние годы Петропавловск активно застраивается. Всё чаще появляются жилые комплексы повышенной этажности. Таковых в областном центре 30.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— К этим зданиям у нас особые требования правил пожарной безопасности. При строительстве и проектировании зданий должны предусматриваться особые нормы. К обслуживающим организациям особые требования, то есть, данные здания должны постоянно эксплуатироваться, пожарная сигнализация и система дымоудаления должны быть всегда исправны.

Чтобы своевременно отреагировать на пожар и быстро его потушить, спасатели проводят внеплановые пожарно-тактические учения в жилых домах микрорайона «Жас Өркен» и разъясняют жильцам правила безопасности.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

Что делать при пожаре в многоэтажке? Как спасти себя и близких? В первую очередь, не поддаваться панике. Во всех таких домах для эвакуации предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. Для жилых комплексов высотой более 28 метров они обязательны, говорят спасатели.

Если нет возможности эвакуироваться самостоятельно, то необходимо надежно загерметизировать квартиру, то есть, плотно закрыть входную дверь, а её щели изнутри помещения заткнуть любой тканью. Между тем, на каждом этаже установлены вот такие пожарные щиты. Они всегда должны быть исправны, отмечают огнеборцы, и самое главное, подъездные пути и площадки не загромождены автомобилями.

НИКОЛАЙ БЕЛОУСОВ, врио начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Использовать даже тот пожар в Алматы. Пожарной автолестнице было проблематично заехать к месту эвакуации людей, потому что были установлены высокие бордюры порядка 30 см. Для того, чтобы пожарная лестница проехала к месту установки, пожарным пришлось разбирать бордюры, проезжать, и только тогда они смогли установить лестницу. Задымление происходит примерно в течение 5 минут. После без специальных устройств эвакуация и спасение людей бывают невозможны.

С начала года в СКО произошло более 370 пожаров, в них погибли 18 человек. Статистика печальная, но, тем не менее, наблюдается снижение. За аналогичный период прошлого года огонь унёс жизни 30 североказахстанцев.

Алишер Ашимов