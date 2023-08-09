С юга на север: как живут переселенцы в Мамлютском районе?

Асия Кульбаева жила в Шымкенте более 20-ти лет. В Мамлютский район она вместе с дочерью и внуками переехала в прошлом году.

АСИЯ КУЛЬБАЕВА, жительница г. Мамлютки:

— Дом есть, работа есть. Это самое главное. Правда, к такой погоде мы не привыкли. Зима суровая. Соседи тоже переселенцы, как и мы. Друг друга стараемся поддерживать.

Переехав на север страны, женщина не стала сидеть без дела. Приняв участие в программе развития предпринимательства, Асия Кульбаева получила грант в размере 1 млн 380 тысяч тенге. На эти средства она купила 4 бурёнок и начала заниматься молочным животноводством. Дочь Айгерим тем временем устроилась в местную школу учителем физической культуры.

АЙГЕРИМ КАЛАМБАЕВА, жительница г. Мамлютки:

— Работать начала с января этого года. Работа нравится. Обучаю детей национальным видам игр: тогыз кумалаку и асыку. Сейчас есть вакансия в отделе внутренней политики, хочу туда устроиться. Есть 2 дочери. Обе учатся в казахской школе-интернате. Старшая в 4-м классе, младшая — во 2-ом.

С начала года в Мамлютский район переехали 23 семьи из южных регионов страны. До конца года здесь планируют принять ещё 25 семей.

Алишер Ашимов