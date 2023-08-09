Правительство Казахстана обсудило ход реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы

Основной акцент будет сделан на привлечение высококвалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов из-за границы. Премьер-Министр Алихан Смаилов подчеркнул, что помимо приглашения иностранных экспертов, важно стимулировать перемещение граждан внутри страны. Однако отмечено, что выполнение региональных квот остается недостаточно эффективным в некоторых регионах. Преимущественно это относится к Павлодару, Северо-Казахстанской области и Улытау.

Для решения проблемы нехватки трудовых ресурсов предлагается улучшить сотрудничество с акиматами и создать центры адаптации и интеграции. Эти меры пока не реализованы. Кроме того, предполагается усилить международную академическую мобильность, привлекая зарубежных преподавателей и молодых ученых.