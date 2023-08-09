Подготовку к уборочной кампании и реализацию инвестпроектов обсудили в акимате СКО

В Северо-Казахстанской области уже началась уборочная кампания. Обмолочено 900 гектаров озимых культур. Намолот составил 1,2 тыс тонн при урожайности в 14 центнеров. Всего посевная площадь региона в этом году составила 4,5 млн гектаров. Порядка 3 из них выделили под зерновые культуры, 960 тысяч — под масличные.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Для повышения плодородности почвы в этом году планируется внести порядка 200 тысяч тонн удобрений. Аграриями уже внесено 171,5 тыс тонн минеральных удобрений на площади 2,3 млн га. Данная работа продолжается. Проведена работа по сортообновлению. По области высеяно 44,2 тыс тонн элитных семян, что составляет 10,1%. Наивысшие показатели сортообновления в Уалихановском, Кызылжарском и Тимирязевском районах.

Но, не все районы смогли достичь необходимых показателей, и это может отразиться на получении урожая. Скажутся на результате и климатические условия, и работа по борьбе с сорняками, болезнями и насекомыми. Акиму области доложили, как сейчас обстоит данная ситуация.

КАБИДЕН САДВАКАСОВ, руководитель филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов:

— По саранчовым у нас итальянский прус в Уалихановском районе. На сегодня 1027 гектаров хозяйства обработали. На 2 тысячах гектарах есть саранча. Сегодня идет яйцекладка, поэтому на следующий год мы под обработку будем ставить 2 тысячи гектаров. По клещу, если в прошлом году он был только в 3 районах, в этом в 11-ти клещ обнаружен. Мы провели на 21 тыс гектаров обследование. Больше чем на 10 тысячах клещ есть, и это только на обследованных площадях я говорю, а вообще, возможно будет больше.

Ситуацию нужно взять на особый контроль, ведь наличие ряда сорняков и болезней чревато запретом на вывоз продукции. Доложили акиму области, как идет заготовка кормов.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На данном этапе заготовлено 82% сена, сенажа — 88%. По области дворов, имеющих скот, 64 тысячи. На сегодня кормами обеспечено 29,8 тысяч дворов или 46,6%. На сегодня в засушливых районах области есть проблемы с заготовкой сена. В этой связи сельхозформированиям необходимо принять меры по сохранению соломы для нужд животноводства.

Также стало известно, что по вопросу заготовки кормов за помощью к СКО обратилась Павлодарская область. Обсудив текущую ситуацию в аграрном секторе и подготовку к уборочной кампании, аким области дал ряд поручений.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю управлению сельского хозяйства и земельных отношений совместно с акимами районов, а также агроформированиями области до 10 августа обеспечить 100% готовность техники к проведению уборочных работ, организовать бесперебойную поставку ГСМ, запасных частей, круглосуточную работу сервисных служб, магазинов и операторов ГСМ, а также круглосуточную приемку зерна по всем элеваторам.

Обсудили в ходе заседания и реализацию инвестиционных проектов в области. Согласно рейтингу инвестактивности за 2022 год, СКО является лидером и занимает 2 место после Алматы. Тем не менее, аким области отметил недостаточный контроль за реализацией проектов, слабую проводимую работу в этой сфере, что подтверждает статистика.

ДАРХАН АМРИН, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В начале года совместно с каждым районом был сформирован пул инвестпроектов. Управлением на постоянной основе проводится мониторинг. По итогам полугодия выявлено, что из 44 проектов на 2023 год к запуску планируется только 20 проектов на сумму 76 миллиардов тенге с созданием 173 рабочих мест. 16 проектов не реализуются, 8 переносятся на следующий год.

Айдарбек Сапаров раскритиковал проводимую работу. Акимам районов, где на этот год запланировано всего по 1 проекту, он сделал замечание, а главам Акжарского и Уалихановского районов за то, что у них не намечается реализация даже 1 инвестпроекта в обрабатывающей промышленности, объявил выговор.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Всем акимам районов даю поручение, чтобы, как минимум, по 3-4 проекта было. Марат Иманбаевич, подключитесь, вместе с Рустемом Жомартовичем доведите задание. Вот этот план в 496 миллиардов тенге, доведенный миннацэкономики, мы должны выполнить.

Аким СКО отметил, что привлечение инвестиций является одним из ключевых драйверов роста экономики. Всего за 7 месяцев текущего года в область поступило порядка 186 миллиардов тенге иностранных средств. Больше всего финансов традиционно поступает в сферу сельского хозяйства и промышленности.

Анна Потеряева