Министр труда РК Тамара Дуйсенова поделилась информацией о действиях, предпринимаемых для защиты трудовых прав казахстанцев, работающих за границей

Она сообщила о дополнительных шагах, направленных на заключение новых соглашений о правах трудящихся с Турцией, ОАЭ, Великобританией и другими странами. В рамках обеспечения легальной занятости граждан Казахстана в Южной Корее также рассматривается возможность включения страны в «систему разрешений на труд». Согласно планам, трудоустройство через эту систему будет осуществляться через регистрацию на платформе migration.enbek.kz.

Процесс также включает языковые курсы, медицинские обследования и оформление необходимых документов.