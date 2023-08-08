Студенты из 14 вузов принимают участие в международном фестивале в СКО

Глобальное потепление, озоновые дыры, иссушение водоёмов и опустынивание территорий. Это только малая часть мировых проблем, которые поднимают на ежегодном международном научно-практическом фестивале. Он посвящён изменению климата.

СЕРГЕЙ ПАШКОВ, декан факультета математики и естественных наук Kozybayev University:

— В течение 5 дней участники фестиваля будут заниматься проблемами изменения климата. Эта проблема ни для какой другой страны так актуальна, как для Казахстана, который находится в пределах 4 природных зон. Мы уже наблюдаем их постоянное смещение, изменение климата, увеличение неблагоприятных метеорологических явлений.

Участие в фестивале принимают студенты и преподаватели из 14 вузов Казахстана, а также Узбекистана, Германии и России. 3-курсник Иван Савушкин приехал из Москвы. Будущий учитель географии интересуется вопросами экологии и ждёт новых знаний от этого фестиваля.

ИВАН САВУШКИН, студент Московского городского педагогического университета, РФ:

— Интересно узнать об экологических проблемах соседней страны. И межстрановая коммуникация, познакомиться со студентами из Казахстана, которые учатся на других направлениях, пообщаться, узнать что-то новое и потом рассказать это в своём университете.

А вот Алмас Самаев из Алматы занимается IT-проектами, но его волнуют вопросы экологии. Этому он уделяет много времени и сил. Даже разработал проект по переработке шин и презентовал в акимате Алматы. Пока эта идея не реализована из-за дороговизны.

АЛМАС САМАЕВ, студент Алматинского университета энергетики и связи:

— Я в прошлом году занимался проектом по переработке шин. Тему экологии я постоянно затрагивал. В Алматы со смогом это актуально. И это очень интересно для меня. Это у нас энергоресурсы, засухи и солевые бури в Аральском море, Семей полигон, нехватка водных ресурсов.

Два дня фестиваль будет проходить в стенах вуза. После участники отправятся на берег живописного озера Имантау, где пройдёт практическая часть.

Айгерим Хамзина